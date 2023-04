Biglietti Napoli-Fiorentina: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Fiorentina, in programma domenica 7 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile 2023.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

VENDITA PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

I posti riservati ad utenti diversamente abili sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48513/90600215/napoli-vs-fiorentina-serie-a-tim).

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG)

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48513/90600215/napoli-vs-fiorentina-serie-a-tim).

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 16.00 di venerdì 28 aprile, presso i punti vendita abilitati e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 30,00

Under 12 € 15,00.