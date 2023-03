Champions League, biglietti Milan-Napoli: le modalità di vendita

I biglietti per Milan-Napoli, gara di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Milan: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23.

Card Cuore Rossonero: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l'8 marzo 2023.

Vendita libera: l'eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

CAMBIO NOMINATIVO

I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Napoli parte dai 59€ della fase abbonati.

CLUB 1899 ONLINE

A partire da martedì 21 marzo alle 12.00 sarà attiva la vendita online - riservata ai possessori di CRN emessa entro l'8 marzo 2023 - dei prodotti Premium con hospitality, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com. I possessori di CRN potranno acquistare fino a massimo 4 biglietti nei settori disponibili e tutti gli intestatari dei tagliandi devono necessariamente essere possessori di CRN emessa entro l'8 marzo 2023.

SOCIOS FAN TOKEN

I possessori di Fan Token AC Milan avranno accesso a una prevendita esclusiva per l'acquisto dei biglietti della gara di andata dei quarti di finale. Tutti gli utenti in possesso di 5 Fan Token potranno accedere alla prevendita, fino ad esaurimento.