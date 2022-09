Biglietti Milan-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Saranno in vendita, a partire da mercoledì 7 settembre 2022, i biglietti per Milan-Napoli, settima giornata di Serie A in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Settore ospiti (TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN)

Apertura vendite: mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 12:00.

Il prezzo dei biglietti di settore ospiti è di € 50,00 e possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.com e nei circuiti di vendita Vivaticket.

Per acquistare i biglietti di settore ospiti è necessario essere titolari della fidelity card della SSC Napoli.