Biglietti Frosinone-Napoli: prezzi e modalità di vendita

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Frosinone-Napoli, in programma sabato 19 agosto 2023 alle ore 18.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, saranno in vendita con le seguenti modalità:

- Prima fase

Dalle ore 11:00 di lunedì 14 agosto 2023 alle ore 23:59 di mercoledì 16 agosto 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

- Seconda fase

Qualora, al termine della prima fase, vi fosse disponibilità di posti: dalle ore 11:00 di giovedì 17 agosto 2023 alle ore 19:00 di venerdì 18 agosto 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati Vivaticket.

I prezzi: settore Ospiti € 40,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del settore Ospiti.