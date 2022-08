Biglietti Fiorentina-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Napoli, gara valida per la 3a giornata di Serie A in programma domenica 28 agosto 2022, con calcio d'inizio alle ore 20:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze

In riferimento alla determinazione n.29 del 17/08/2022 dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive la vendita dei biglietti per i residenti nella regione Campania sarà consentita per il solo settore Ospiti e soltanto per i possessori di fidelity card del SSC Napoli.

Settore ospiti

La vendita del settore Ospiti inizierà alle ore 15.00 del 19 agosto 2022, e sarà riservata, per effetto delle decisioni del GOS, ai soli possessori di fidelity card del Ssc Napoli, e fino alle ore 19.00 del 27 agosto 2022.

Il costo del biglietto per il settore Ospiti (OS1 - OS2) è di € 30,00.

Punti vendita

Rete vendita Vivaticket, FIORENTINAPOINT, Sito web https://acffiorentina.vivaticket.it/.