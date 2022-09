Biglietti Cremonese-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Saranno in vendita a partire da lunedì 26 settembre i biglietti per Cremonese-Napoli, nona giornata di Serie A in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Inizio vendite: alle ore 15.00 di lunedì 26 settembre 2022 on line sul sito di TicketOne e presso i punti vendita abilitati sul territorio nazionale.

I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti:

INTERO: € 30,00

UNDER 14: € 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

I biglietti del settore ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.00 di sabato 8 ottobre.

PARCHEGGIO SETTORE OSPITI

Grazie alla collaborazione con Parkforfun e Kiss&Fly è possibile prenotare online il proprio parcheggio all’interno del Settore Ospiti dello Stadio Zini durante i match day.

Per prenotare il proprio parcheggio e per tutte le info: https://www.parkforfun.com/it/events/place/stadio-cremonese

CAMBIO UTILIZZATORE

Per il settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di: