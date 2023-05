Bologna-Napoli, biglietti in vendita: trasferta aperta ai residenti in Campania con tessera

Saranno in vendita, a partire da oggi 24 maggio 2023, i biglietti per Bologna-Napoli, 37esima giornata di Serie A in programma domenica 28 maggio 2023 alle ore 15:00 allo stadio Dall’Ara di Bologa.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Apertura vendite ore 10:00 del 24 maggio 2023

Chiusura vendite ore 19:00 del 27 maggio 2023

Prezzo: € 35,00 più costi di prevendita

Modalità di vendita: presso i punti vendita VivaTicket e on line.

Stante le limitazioni imposte dall’Osservatorio, i residenti nella regione Campania potranno acquistare unicamente il settore ospiti e solo se in possesso di Fidelity Card del Napoli.