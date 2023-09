Bologna-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la decisione

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Bologna-Napoli, in programma domenica 24 settembre 2023, alle ore 18.00 allo stadio Dall’Ara di Bologna, sono in vendita con le seguenti modalità:

- Divieto di vendita per i residenti nella regione Campania in tutti i settori. I tifosi del Napoli, residenti nelle altre regioni, potranno acquistare senza obbligo di Fidelity card.

- Incedibilità dei titoli di ingresso.

- I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 del 23 settembre. Il circuito di vendita è Vivaticket.

- Il costo del biglietto è di euro 35,00 + diritti di prevendita.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.