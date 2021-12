Biglietti Barcellona-Napoli: tutte le informazioni

Barcellona-Napoli, match di andata dei play off di Europa League, si giocherà al Camp Nou giovedì 17 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18,45.

Tutte le informazioni su come acquistare i biglietti per assistere all'incontro saranno pubblicate su questa pagina appena disponibili.

L'ultimo precedente tra i blaugrana e gli azzurri in Catalogna risale all'8 agosto 2020 quando in un Camp Nou a porte chiuse per l'emergenza Covid, i padroni di casa ebbero la meglio su Insigne e compagni per 3-1 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.