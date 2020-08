Napoli, in vendita i biglietti per le due amichevoli in Abruzzo

Sono in vendita su TicketOne i tagliandi per i due eventi amichevoli della SSC Napoli che si svolgeranno presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro.

Questo il programma:

- 28/08/2020 ore 17.30 triangolare Napoli - Aquila – Castel di Sangro. Prezzo 20€ + commissione di servizio TicketOne

- 04/09/2020 ore 17.00 Napoli-Teramo. Prezzo 25€ + commissione di servizio TicketOne

Secondo l’Ordinanza Regionale n° 78 dell’11 agosto 2020, per la visione degli eventi sportivi, nei giorni prestabiliti, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi protocolli anti-contagio in attuazione all’emergenza COVID-19 e per garantire il distanziamento minimo di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è stata ridotta drasticamente la capienza di ciascun settore dello stadio Patini di Castel di Sangro.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi, per i bambini valgono le norme generali, sotto 6 anni non è obbligatorio l’uso della mascherina. Gli spettatori dovranno mantenere un distanziamento di sicurezza di almeno un metro.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area, facendo rispettare sia l’utilizzo della mascherina di protezione che la distanza interpersonale di almeno un metro al fine di evitare assembramenti. Inoltre, agli ingressi verrà misurata la temperatura corporea, tutti coloro che avranno una temperatura pari o superiore ai 37,5° non saranno ammessi all’interno dell’impianto.

Per le amichevoli saranno disponibili solo 1000 posti. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone ed acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo due posti per ogni gara amichevole.

Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale, che potrà esibire direttamente agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro, senza necessità di stamparlo. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare, anche in occasione delle amichevoli, il Codice di Condotta della SSC Napoli (https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx).