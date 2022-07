Amichevoli Napoli a Castel di Sangro, biglietti in vendita: curve e distinti a 30 euro, tribuna a 40

Dalle ore 15.00 di oggi saranno in vendita i biglietti per assistere alle amichevoli che il Napoli disputerà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro nel corso della seconda parte del ritiro estivo.

Questo il calendario delle partite:

- mercoledì 27 luglio alle ore 20.30 Napoli-Adana Demirspor

- domenica 31 luglio alle ore 20.30 Napoli-Mallorca

- mercoledì 3 agosto alle ore 18:30 Napoli-Girona

- sabato 6 agosto alle ore 19.00 Napoli-Espanyol.

Questi i prezzi:

Tribune 40,00 € Distinti 30,00 € Curve 30,00 €

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto esclusivamente online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo quattro tagliandi. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (PDF), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

Questo il link per l’acquisto dei tagliandi https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215.

I varchi di accesso al pubblico saranno monitorati e controllati mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva con personale di sicurezza, il quale vigilerà affinché non venga superata la capacità del massimo di affollamento di ogni area.