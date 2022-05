De Laurentiis: "Ho parlato con l'agente di Bernardeschi, vedremo. Cavani? Dobbiamo essere attenti nelle scelte"

Nel corso della presentazione del ritiro in Abruzzo a Palazzo Petrucci, Aurelio De Laurentiis ha risposto anche ad alcune domande sul mercato. Il presidente del Napoli ha ammesso contatti con l'agente di Bernardeschi, libero a parametro zero: "Ho trattato personalmente Bernardeschi, ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister. Con questo non mi permetterei di dire che Bernardeschi non vada bene. Vedremo.

Il patron azzurro ha parlato anche dell'ipotesi di un ritorno di Cavani: "Finché prendi uno che ha 34-35-36 anni in porta è un conto. Se la gente non gioca, anche se è dolce, simpatica, carina e ama il territorio, ti creerà sempre problemi negli spogliatoi. Quindi bisogna essere attenti nelle scelte".

Sulle permanenze di Koulibaly e Mertens, De Laurentiis ha poi aggiunto: "Sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli lo possano considerare un privilegio".

Chiusura su Ospina e Fabian Ruiz: "Ho parlato con entrambi. Ospina ha il contratto in scadenza, l'ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale. Per Fabian i procuratori mi hanno detto che entro 15 giorni mi avrebbero dato una risposta. Non sono ancora passati. Qui nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuole fare follie".