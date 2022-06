Sky - Napoli molto vicino a Bernardeschi

Il Napoli sarebbe molto vicino all'ingaggio di Federico Bernardeschi a parametro zero. A riferirlo è Sky Sport.

Il giornalista Gianluca Di Marzio, nel corso di "Calciomercato - L'originale", ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che sarebbe ben avviata: "Il Napoli è molto vicino a Bernardeschi. Ci sono stati dei passi in avanti importanti nel corso della giornata di oggi ed il calciatore si convinto ad accettare il progetto azzurro. Per lui è pronto un contratto di 4 anni. De Laurentiis nei prossimi giorni potrà fare la mossa definitiva per chiudere l'affare. L'arrivo di Bernardeschi non escluderebbe eventualmente quello di Deulofeu".