Napoli, arriva anche il saluto di Bereszynski: "Pochi mesi ma memorabili. Ve voglio bene uagliù"

Dopo Tanguy Ndombele è tempo di saluti anche per Bartosz Bereszy?ski. Il terzino polacco lascia il Napoli dopo sei mesi in prestito in azzurro.

Il difensore di proprietà della Sampdoria si è congedato dall'ambiente partenopeo con un bel messaggio pubblicato sui social: "Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È stato un grande onore ed un privilegio per me indossare la maglia azzurra. Vincere lo scudetto con voi dopo 33 anni ed alzare la coppa è stata un'emozione incredibile. Farà parte di me per sempre! Ringrazio società e staff per questa opportunità, ringrazio voi tifosi che mi avete sempre accolto nel migliore dei modi. Sopratutto grazie a questa squadra che mi ha fatto sentire fin da subito uno di voi. Un grande in bocca al lupo per il vostro futuro. Vi voglio bene wagliu’".