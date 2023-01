Bereszynski: "Bellissima sorpresa la chiamata del Napoli. E' la squadra più forte d'Italia"

“La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d’Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c’è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui. Sono molto contento, migliorarmi era un mio obiettivo, il Napoli è una squadra fortissima con tanti bravi ragazzi nello spogliatoio. Con Spalletti ho parlato, mi ha spiegato i primi movimenti tattici”. Così il nuovo difensore del Napoli, Bartosz Bereszynski, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di questi suoi primi giorni in azzurro.

La sfida con la Juve

“Conosco Zielinski da anni, mi ha spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L’obiettivo è vincere. Piotr in Nazionale mi ha anche spiegato di come si trova bene a Napoli. Sono il terzo polacco degli ultimi anni, sono molto contento, la città mi piace tanto. Andare a +10? Sarebbe bello, ma pensiamo partita per partita, dobbiamo essere concentrati sapendo di essere i più forti. Milik? E’ un compagno di Nazionale, ma durante la partita non sarà nostro amico, stesso discorso vale per Szczesny. Sarà un due contro due, speriamo di essere noi più contenti a fine partita”.

Quagliarella e il dialetto napoletano

“E’ un grandissimo, ogni tanto si sentiva il suo dialetto, ma non capivo niente. Ho tempo per imparare, voglio studiare subito il napoletano. Tra un po’ magari lo parlo e lo capisco”.