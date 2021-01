CORSPORT - Napoli, Gattuso e Giuntoli in bilico: De Laurentiis pensa a Benitez

Aurelio De Laurentiis starebbe seriamente pensando ad un clamoroso ritorno di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport, quest'oggi, conferma l'anticipazione data nella giornata di domenica dal noto quotidiano inglese "The Times".

"Se la crisi avanza, è sconsigliato indietreggiare e il Napoli da ieri ha un settore tecnico inevitabilmente a rischio: traballa la panchina di Gattuso e anche la scrivania di Giuntoli (e quella del suo staff). C’è un caos talmente trasparente che induce alle riflessioni, dinnanzi a quello che appare come un presumibile o probabile o ipotizzabile fallimento al quale sottrarsi, per non scoprirsi in irreparabile ritardo. De Laurentiis s’aspetterebbe dimissioni che difficilmente arriveranno ma intanto si trova costretto a riflettere su come affrontare una situazione che può diventare emergenziale, se ancora non lo è diventato, con le milanesi così lontane, la Juve che sta tornando ad essere se stessa e Atalanta e Lazio che hanno ripreso a correre. Solo per pura coincidenza, quando si dice il destino, Rafa Benitez è un uomo libero: ha ricominciato ad esserlo proprio l’altro giorno, dopo aver lasciato con il suo stile i cinesi del Dalian, e le tentazioni o le idee, più delle suggestioni, possono anche nascere istintivamente, anche ripercorrendo il passato recentissimo del Napoli, che nella sua evoluzione ha una estate che diventa come lo spartiacque simbolo, quella del 2013", scrive Antonio Giordano sull'edizione odierna del CorSport.