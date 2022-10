Benitez: "E' stato fantastico lavorare al Napoli. Mi piacerebbe tornare sul campo"

"Mi piacerebbe tornare sul campo. Amo il mio lavoro, che è quello di sviluppare i giocatori, di competere con gli altri e soprattutto: vincere. So come farlo. La mia più grande forza? Penso che sia l'esperienza. Alla gente piace parlare di calcio moderno, ma il fondamento è sempre lo stesso: creare occasioni, segnare gol, vincere. E se sei esperto, sai come affrontarlo, incluso come affrontare la pressione". Così Rafa Benitez ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata alla nota rivista sportiva tedesca Kicker.

L'ex tecnico del Napoli ha parlato anche di alcuni suoi club passati, tra cui quello azzurro: "Qual è il mio club del cuore tra quelli in cui ho lavorato? Il Real Madrid è importante, ma ero felice anche a Tenerife, Valencia. Il Liverpool era speciale, sì, solo perché sono stato lì per sei anni, è molto tempo. Ma anche a Napoli o a Newcastle è stato fantastico. Non ho mai lavorato in Germania, ma mi piace la natura dei tedeschi, la loro mentalità, professionalità".

L'allenatore spagnolo non ha escluso per il futuro la possibilità di guidare una nazionale: "Può essere interessante, ma ora preferisco essere in campo ogni settimana e trasmettere la mia esperienza. Ho rifiutato alcune offerte da altri paesi perchè preferisco lavorare in Europa".