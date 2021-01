Nuove indiscrezioni sul possibile ritorno sulla panchina del Napoli di Rafa Benitez, dopo le voci degli ultimi due giorni.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce in prima pagina ulteriori dettagli: "De Laurentiis-Benitez, contatto. Il presidente chiama Rafa, che chiede altre 48 ore per decidere. Gattuso resta in bilico".