Benitez: "Al Napoli mi legano ricordi belli. E' una città dove sono stato bene"

"Napoli è una città dove sono stato bene, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Al Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha pareggiato contro l?Inter e ha confermato di poter ambire fino all?ultimo al vertice". Così l'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato del momento degli azzurri e del suo passato all'ombra del Vesuvio.

L'allenatore spagnolo ha parlato anche della sfida disputata circa 9 anni fa al San Paolo in Champions League con Jurgen Klopp: "È un allenatore bravissimo con il quale ho un buon rapporto. L?ho affrontato in Champions anche quando io ero al Napoli e lui al Borussia Dortmund: all?andata al San Paolo vincemmo 2-1, mentre al ritorno perdemmo 3-1 e andammo fuori dopo aver conquistato 12 punti nel girone. Vi ricordate per cosa? Per la sfortunata autorete di Zuniga all? 88? proprio contro i tedeschi. Se avessimo vinto 2-0, chissà come sarebbe cambiata la nostra stagione".