Benitez compie 61 anni: il messaggio di Ghoulam sui social

Rafa Benitez ha festeggiato in queste ore il suo 61esimo compleanno. Tanti i messaggi di auguri dal mondo del calcio per l'ex tecnico del Napoli.

Tra questi anche quello di Faouzi Ghoulam. "Buon compleanno mister Rafa Benitez. Auguro il meglio a lei e ai suoi cari", scrive il terzino azzurro su Twitter.

joyeux anniversaire coach @rafabenitezweb , je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches.



happy birthday coach Rafael Benitez, I wish you the best for you, your loved ones and your family pic.twitter.com/HKLIjldROl