Benitez e la favorita per la vittoria della Champions: "Tutti parlano del Real Madrid, ma a me piace il Napoli"

Sul noto quotidiano inglese "The Guardian", l'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez ha parlato delle possibili favorite per la vittoria finale della Champions League.

"Mi piace il Napoli. La gente parla del Real Madrid, delle solite squadre. Ma il Napoli è in fiducia, gioca bene, è forte in campionato, quindi non è tanto una distrazione, e più progredisce più crescerà. E perchè no? Non sto dicendo che vinceranno, ma perchè no?", afferma l'allenatore spagnolo.