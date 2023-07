Barba saluta il Napoli: "Siete stati una famiglia, non potevo chiedere di meglio"

Benedetto Barba lascia il Napoli. Il difensore, capitano della Primavera azzurra, aggregato in più occasioni anche alla prima squadra, si accasa al Renate in Serie C.

"Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni, con la squadra che tifo fin da bambino, il Napoli. Siete stati una famiglia dove sono cresciuto anno dopo anno, dove ho vissuto momenti indelebili, gioie, delusioni, sacrifici e tanto duro lavoro. Non potevo chiedere di meglio che giocare nella squadra dei miei sogni. Voglio ringraziare tutti per quello che avete fatto per me. Grazie", scrive Barba in un bel post pubblicato su Instagram.