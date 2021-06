CALCIOMERCATO - Da Torino: "Napoli all'assalto di Belotti, offerto Petagna più soldi"

Gli azzurri ci provano per il centravanti della Nazionale, il cui contratto scadrà nel 2022

Il Napoli ci prova per Andrea Belotti. Questa l'indiscrezione di mercato che arriva direttamente da Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il ds azzurro Cristiano Giuntoli avrebbe contattato negli ultimi giorni il collega Vagnati per proporgli un'operazione di mercato che riguarda il centravanti della Nazionale.

Belotti, 28 anni da compiere a dicembre, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, e non è da escludere che possa lasciare i granata in estate.

Il Napoli, per portare l'attaccante bergamasco alla corte di Spalletti, avrebbe messo dal canto suo sul piatto il cartellino di Andrea Petagna, giocatore accostato ai piemontesi già in passato, più una decina di milioni di euro circa come contropartita economica.