Napoli, un compagno di nazionale di Zielinski nell'elenco dei possibili successori di Koulibaly

Con l'addio a Kalidou Koulibaly, che dopo 8 anni lascia la maglia azzurra per trasferirsi al Chelsea, la priorità del mercato del Napoli è quella di trovare un sostituto del senegalese e consegnare un rinforzo all'altezza in difesa a Luciano Spalletti.

Il nome di Ostigard, che dovrebbe andare a rimpiazzare in organico Tuanzebe, potrebbe non essere l'unico ad arrivare dalla Premier League. Gli azzurri, infatti, seguono con grande attenzione la situazione di Jan Bednarek, 26enne difensore del Southampton e della nazionale polacca.

Dopo 4 stagioni in Inghilterra ed oltre 130 presenze in Premier, Bednarek potrebbe cambiare aria nelle prossime settimane. La valutazione del difensore polacco non è inferiore ai 20 milioni di euro, ma non mancano gli estimatori per l'ex Lech Poznan in giro per l'Europa, tra cui il club partenopeo.

Il nome di Bednarek, dunque, va aggiunto a quelli di Kim, Todibo, Acerbi e Senesi nell'elenco dei possibili successori di Koulibaly.