Amichevole internazionale per gli azzurri di Spalletti all'Allianz Arena

Amichevole internazionale per il Napoli di Luciano Spalletti, che sabato 31 luglio scenderà in campo all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco per l'Audi Football Summit.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16,30.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky in pay-per-view su Primafila, al costo di ?9,99 iva inclusa (PPV codice di acquisto 439258).