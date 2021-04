Il Bari di De Laurentiis cambia ancora allenatore: esonerato l'ex azzurro Carrera

L'ex difensore del Napoli non è più il tecnico della compagine pugliese

Il Bari di Luigi De Laurentiis cambia ancora guida tecnica. L'ex difensore del Napoli Massimo Carrera è stato infatti sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra.

"SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera", si legge nella nota ufficiale del club pugliese.