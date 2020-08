Maradona, il fratello Hugo: “Diego parla solo del Napoli. Lui si sente napoletano”

L’ex calciatore di Argentinos Juniors, Ascoli, Rayo Vallecano e Rapid Vienna Hugo Maradona, fratello dell’ex capitano azzurro Diego Armando, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Barcellona-Napoli? Diego tiferá Napoli sicuramente. Ha giocato in Spagna ma non ha bei ricordi del Barcellona. E lui si sente napoletano, parla solo del Napoli e di nessun’altra squadra. A Barcellona ebbe l’epatite, poi l’infortunio alla caviglia. Napoli fu una scelta di vita e fu la scelta giusta. Non mi piace guardare le partite senza pubblico ma il Napoli potrà trarre vantaggio da un Camp Nou muto. Il popolo napoletano intero, i giocatori, meritano la qualificazione. Messi? Se qualcuno dice che è più forte di Diego, lo vado a cercare per farlo ragionare. Ho sentito Diego domenica scorsa ed è contento, guarderà la partita e tiferà per gli azzurri dall’Argentina”, ha rivelato Hugo Maradona.