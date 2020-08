Gattuso e Mertens: "Abbiamo regalato troppo al Barcellona"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso e l'attaccante azzurro Dries Mertens hanno parlato al termine del match contro il Barcellona ai microfoni di Sky Sport.

GATTUSO: "C'è grande rimpianto per come è andata la partita. Sono soddisfatto per la personalità che abbiamo messo in campo, meno per la continuità che potevamo dare alla nostra spinta. Brucia aver avuto un black out improvviso nel quale il Barca ci ha fatto 3 gol. Mi fa rabbia perchè gliele abbiamo regalate noi le occasioni, perchè se guardiamo il comouto complessivo noi abbiamo creato più di loro. Nella ripresa ho visto, invece, continuità e nei primi dieci minuti abbiamo schiacciato il Barcellona. Per come l'ho vista io avremmo potuto anche vincere se fossimo stati più concreti, perchè il Barcellona a un certo punto non usciva più dalla propria area. Ribadisco, c'è rammarico e un pizzico di rabbia perchè potevamo fare di più, la qualificazione non era impossibile per come la squadra ha interpretato la doppia sfida".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

MERTENS: "Siamo stati competitivi ma abbiamo regalato troppo al Barcellona. Nei primi dieci minuti avevamo il gioco noi e stavamo facendo benissimo. Poi però abbiamo commesso degli errori che hanno aperto a loro la strada. Nella ripresa poi abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente e di poter comandare la partita. Siamo stati pericolosi e anche superiori come prestazione. Peccato non aver sfruttato le occasioni nei momenti chiave. Siamo amareggiati per il risultato di stasera, ma siamo anche certi che proseguendo così e continuando il lavoro che abbiamo intrapreso, potremo fare ancora meglio l'anno prossimo ed alzare il livello di competitività".