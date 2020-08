Champions League, buone notizie per Gattuso: Insigne sta bene

Il Napoli è volato alla volta di Barcellona, dove domani (diretta tv in chiaro) affronterà il club catalano per il ritorno degli ottavi di Champions. Un regolamento di conti, dopo l'1-1 dell'andata, che è in sospeso da cinque mesi circa. Gli azzurri sono partiti con un charter da Capodichino e sono già atterrati. La più grossa novità è rappresentata dalla convocazione di Insigne.

Il capitano ha recuperato pienamente dall'edema osseo, i fastidi sono lievi e Gattuso potrebbe anche decidere di schierarlo. Le prove in alleinamento, infatti, vanno in quella direzione: durante le prove il tecnico ha schierato Callejon, Mertens e Insigne in attacco. In mattinata, intanto, ha parlato l'allenatore del Barcellona Setien.

"All'andata era diverso, c'è stata una evoluzione", ha detto. "La squadra è migliorata tantissimo, è una grandissima squadra. In molti aspetti il Napoli è migliorato. Non è una squadra difensiva, con Gattuso ha il maggior possesso palla della Serie A. Difende bene, sa come farlo. E sa attaccare bene, facendo male agli avversari. Abbiamo studiato a fondo il Napoli, le varie situazioni che possono palesarsi in campo. Proveremo ad obbligarli a difendere il maggior tempo possibile perché in attacco hanno calciatori forti, che possono farci male".