Barcellona-Napoli, al Camp Nou gli azzurri tentano l'impresa

È la notte di Barcellona-Napoli. Gli azzurri al Camp Nou cercano l'impresa, partendo dall'ormai lontanissimo 1-1 ottenuto al San Paolo addirittura il 25 febbraio scorso, prima del lockdown. Quella sera a Mertens rispose Griezmann.

Il Barcellona scende in campo con il 4-3-3 con Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Alba, Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann. Il Napoli risponde con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Insigne recuperato dopo l'infortunio con la Lazio, titolare alla sinistra di Mertens e Josè Maria Callejon, alla sua ultima partita in azzurro in caso di eliminazione. Demme, Zielinski e Fabian Ruiz per un centrocampo di ordine e talento. Carico Gattuso, che però alla vigilia ha avvertito i suoi: "Per noi sarà come scalare l'Everest".

Statistiche

È la prima volta che le due squadre si affrontano a Barcellona in una gara ufficiale. È dal 2009 che il Barcellona non perde in casa, quella volta fu 2-1 col Rubin Kazan. Ed è anche la prima partita in casa, in Champions, per Quique Setién sulla panchina dei blaugrana. Le due precedenti partite esterne del Napoli nella fase a eliminazione diretta della Champions, col Chelsea nel marzo 2012 e col Real Madrid nel febbraio 2017, sono state perse dagli azzurri 4-1 a Londra e 3-1 a Madrid.

I quarti

Chi avrà la meglio tra le due sfiderà la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea (con i tedeschi nettamente favoriti forti dei tre gol rifilati all'andata agli avversari).

