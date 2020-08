Barcellona-Napoli, cresce la fiducia per Insigne

Cresce la fiducia per Lorenzo Insigne dopo l’infortunio nell’ultimo match di campionato contro la Lazio. Il capitano azzurro, nell’allenamento del giovedì, ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra.

Le speranze di averlo a disposizione nella trasferta di Champions a Barcellona aumentano con il passare delle ore. Sarà poi Gattuso a valutare se schierarlo in campo dall’inizio o a partita in corso.