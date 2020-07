Champions League, la Uefa: Barcellona-Napoli al Camp Nou come previsto

"Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto".

E' quanto afferma la Uefa in una dichiarazione all'ANSA alla luce delle perplessità del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sull'opportunità di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona in un altro Paese e non in Spagna, a causa della situazione legata al Coronavirus nella città catalana.

"Telefono alla Uefa, parlo, chiedo. Dalla Spagna arrivano grandi perplessità e grandi paure e loro fanno gli gnorri. Ma cosa ci vorrebbe a dire 'non si va più a Barcellona, si gioca in Portogallo, in Germania o in Svizzera? Alla Uefa non c'è nessuno che sa fare impresa. Se hanno deciso che la Champions gioca in Portogallo e l'Europa League in Germania, credo possiamo anche noi per questi match degli ottavi di finale che mancano andare in Portogallo, o in Germania. Non riesco a capire perchè dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis all'esterno degli uffici della Lega in Milano.