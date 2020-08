Positivo al Covid un giocatore del Barcellona: non è tra quelli che hanno affrontato il Napoli

Un calciatore del Barcellona è risultato positivo al Coronavirus. Non si tratta di un calciatore facente parte del gruppo che ha affrontato il Napoli sabato scorso, ma di uno dei 9 atleti che partecipano alla preparazione pre-stagionale dei blaugrana.

"A seguito dei test condotti martedì pomeriggio sul gruppo di nove giocatori che dovrebbero iniziare la preseason oggi, uno di loro è risultato positivo al COVID-19. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa sua. Il club ha segnalato la questione alle autorità sportive e sanitarie competenti. Tutte le persone che sono state in contatto con il giocatore sono state monitorate per eseguire i corrispondenti test. Il giocatore non è stato in contatto con nessuno dei giocatori della squadra senior, che dovrebbero recarsi a Lisbona questo giovedì per la Champions League", si legge nel comunicato pubblicato dal club catalano sul proprio sito ufficiale.