Barbara d'Urso: "La città saprà spingere il Napoli verso lo scudetto. Contro noi napoletani astio e cattiveria"

"Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe importante per tutta la città, lo è sempre stato. Il tifo di noi napoletani è il più bello, mai cattivo. Invece da altre parti sento che non va sempre bene. Contro di noi astio e cattiveria profonda. Ma fortunatamente noi siamo una tifoseria stupenda, abbiamo il Vesuvio dentro". Così Barbara d'Urso ha parlato della sua passione per i colori azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

La nota conduttrice napoletana credo nello scudetto: "Io credo che sarà il vento di Napoli a far vincere lo scudetto agli azzurri, non il vento d?Africa delle qualità di Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. La città saprà spingere la squadra verso il primo posto".