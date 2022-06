Barak: "Il Napoli? Sono pronto per un grande club. Voglio giocare in Champions"

Quello di Antonin Barak è uno dei nomi accostati con insistenza al Napoli nelle ultime settimane. Di queste voci di mercato e del suo futuro, il centrocampista del Verona ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata a Dennik.

"L'interesse del Napoli? Sono pronto per giocare in un grande club e salire un ulteriore gradino grazie all'esperienza maturata. Sono maturato anche mentalmente. Giocare in Champions League è sicuramente un obiettivo e una condizione. Ho detto alla dirigenza del club e al mio agente che se me ne fossi andato, lo avrei fatto solo per una squadra che gioca la Champions", ha spiegato Barak