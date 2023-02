Napoli-Cremonese, l'invito dalla Curva B: "Portate una bandiera da sventolare, trasmettiamo calore ai ragazzi"

Un invito a portare una bandiera da sventolare in occasione di Napoli-Cremonese a coloro i quali domenica sera popoleranno la Curva B. Questo il volantino a firma dei gruppi ultras "Fedayn 1979", "Secco vive 1991" e "Sud 1996" che sta circolando nelle ultime ore sui social e che è stato condiviso anche dal noto giornalista napoletano Carlo Alvino.

"Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia, ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa! Domenica sera porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera, grande o piccola che sia, per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi. Torniamo a casa senza voce e facciamo sentire i nostri cori colmi di gioia ed amore al resto dello stadio, trascinando tutti per il nostro grande sogno!", si legge sul volantino.