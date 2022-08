Fiorentina-Napoli, la polemica: "Baby tifosa costretta a tenere la maglietta degli azzurri al contrario"

Razzismo, discriminazione territoriale, offese e tentati schiaffi (ma riuscite bottigliate) a Luciano Spalletti. Potrebbe essere già completo così il triste resoconto di quanto offerto da parte della tifoseria fiorentina nel corso di Fiorentina-Napoli ieri sera, ma c'è un altra cosa che in queste ore sta facendo discutere addetti ai lavori e tifosi azzurri sui social.

Si tratta di un'inquadratura della quale probabilmente non avrebbe parlato nessuno se la partita si fosse svolta in un clima civile, ma che rappresenta la ciliegina sulla torta dopo la serataccia di ieri. Stiamo parlando dell'immagine della bambina bionda che indossa una maglietta del Napoli al contrario in mezzo ai tifosi della squadra viola.

La spiegazione che i più si sono dati del perché la bambina indossasse la maglietta così è questa: chi era intorno a lei non le ha permesso di tifare Napoli. Che lei fosse o meno una supporter dei partenopei, una cosa è certa: quella maglietta era al contrario, e non è sembrato un gesto di particolare spirito sportivo da parte di una tifoseria, quella fiorentina, che ieri ha probabilmente vissuto una delle sue giornate più malinconiche di sempre.