Ex Napoli: panchina di Serie B per Baldini, Vargas rinnova con il suo club

Francesco Baldini è il nuovo allenatore del Vicenza, squadra che milita nel campionato di Serie B. L'ex capitano del Napoli, rimasto libero dopo l'esclusione dal campionato del Catania, è stato ingaggiato dal club veneto per sostituire Christian Brocchi.

Un importante passo nella carriera dell'ex difensore azzurro dopo le esperienze nelle giovanili di Bologna, Roma e Juventus e le esperienze con Sestri Levante, Lucchese, Imolese e Trapani.

#Baldini: "E? nato tutto in una giornata, sono qui da ieri sera, però c?è grande soddisfazione per essere arrivato in una piazza prestigiosa come Vicenza. Sono un amante delle sfide e questa è una sfida bella e incredibile".https://t.co/iKXTkKD6Vm#ForzaVicenza #ForzaLane pic.twitter.com/UGAlQ1dn31