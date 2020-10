CALCIOMERCATO NAPOLI - Fatta per Bakayoko: visite mediche nelle prossime ore

Il Napoli regala a Gennaro Gattuso il tassello finale per completare il centrocampo. E' fatta ormai per il passaggio di Tiemouè Bakayoko dal Chelsea in azzurro con la formula del prestito.

Le parti hanno risolto anche gli ultimi dettagli per arrivare all'accordo totale. Definita anche la situazione riguardante l'ingaggio del calciatore, per il quale il Chelsea contribuirà pagandone una parte, riferisce Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare, Bakayoko dovrebbe già effettuare le visite mediche con il club partenopeo nella giornata di domenica.