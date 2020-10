Bakayoko: "Spero di essere pronto per l'Atalanta. Valuterà Gattuso"

"Sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una città bellissima dove poter vivere bene". Così il nuovo centrocampista del Napoli Tiemouè Bakayoko ha espresso le sue prime sensazioni in maglia azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Nella mia scelta è stato molto importante Gattuso e lo ringrazio per la stima e per la fiducia che mi ha dimostrato. Sono a disposizione sua e della squadra per poter dare il mio contributo. Dove preferisco giocare? E' uguale, deciderà l'allenatore, per quanto mi riguarda ciò che mi interessa è aiutare il Napoli a raggiungere risultati importanti. Poi la posizione è relativa, posso adattarmi sia in uno schieramento a due che a tre", ha spiegato l'ex Chelsea e Milan.

Gli obiettivi

"In questo momento il nostro obiettivo è vincere gara dopo gara. Daremo battaglia e cercheremo di stare in alto. Però non è questo il periodo di pensare a traguardi finali. La strada è appena iniziata"

L'esordio in azzurro

"Naturalmente ho voglia di giocare, è da tanto che non disputo gare ufficiali, ma mi sto allenando bene e spero di essere pronto contro l'Atalanta. Sarà il mister a valurae la mia condizione. Sicuramente giochiamo contro un avversario forte che sta ottenendo grandi risultati. Sarà un match molto duro e vogliamo dare il massimo".