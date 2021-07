Bagni: "Napoli favorito per lo scudetto. Adesso è più forte di tutti"

"Juventus favorita per lo Scudetto? No, a bocce ferme per me la favorita è il Napoli. Bisogna vedere, ci sono ancora tanti giorni prima dell’inizio del campionato. Adesso, per me, il Napoli è più forte di tutti". Così l'ex calciatore e dirigente del Napoli Salvatore Bagni ha parlato della prossima lotta scudetto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete".

“Sono convinto che la squadra non rimarrà così. Si è già capito da un po’ di tempo che se gli obiettivi in uscita erano Fabian Ruiz e Koulibaly, ora invece si capisce che se arrivano proposte allettanti per altri obiettivi si potrà ragionare sulla cosa. Non stanno arrivando tutte queste offerte o quelle che si sperava arrivassero. Valuterà la società", ha aggiunto Bagni.