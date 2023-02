10 azzurri in ripiegamento difensivo, Spalletti condivide l'azione sui social: "Grazie ragazzi" | VIDEO

Il Sassuolo recupera palla sugli sviluppi di un calcio d'angolo e parte in contropiede, ma i calciatori del Napoli rientrano tutti e dieci immediatamente in ripiegamento difensivo. Questa l'azione condivisa sui social da Luciano Spalletti per ringraziare la sua squadra per l'abnegazione che mette in campo per la maglia azzurra.

"Tutto per lei. Grazie ragazzi, siete meravigliosi!", scrive Spalletti su Instagram.