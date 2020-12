Il Napoli delude con l'Az: finisce 1-1

Un brutto Napoli si ferma sull'1-1 contro l'Az Alkmaar e non riesce a mettere a riparo la qualificazione. Gli azzurri di Gattuso, con un secondo tempo tutt'altro che impeccabile hanno sprecato un'ottima occasione e si sono fatti raggiungere dagli olandesi. La partita si era messa in discesa grazie al gol di Mertens al sesto minuto. Aver finito il primo tempo in vantaggio non è bastato agli azzurri per portare a casa i tre punti.

Il secondo tempo si è aperto con il gol del pareggio di Martins Indi. Da quel momento in poi gli uomini di Gattuso sono praticamente scomparsi dal campo, finendo schiacciati dagli olandesi che hanno provato anche a ribaltare il risultato. L'impresa stava quasi riuscendo ai padroni di casa, le cui speranze si sono infrante in un calcio di rigore parato da Ospina a Koopemeiners. Nel finale gli azzurri sono di nuovo tornati in corsa, creando azioni importanti soprattutto con Petagna, vicino al gol. Adesso bisognerà attendere l'ultima in casa contro la Real Sociedad per ottenere il passaggio del turno: a Insigne e compagni basterà un pari.

Le parole di Gattuso

“Potevamo chiuderla ma non siamo stati bravi. Non una grandissima prestazione, abbiamo sofferto. Alla fine ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo a loro. Se vado ad analizzare bene ci stava anche la sconfitta. Però non è facile venire qua, lo sapevamo. Potevamo leggere meglio delle situazioni. Ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad. C'è rammarico, con un po' d'attenzione potevamo portarla a casa. Oggi potevamo gestirla un po' meglio. Ci sono cose positive ma potevamo anche lasciare i tre punti qui. Adesso testa a Crotone, sarà difficile perché abbiamo speso tanto”. Così il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

Il rinnovo del contratto

“Sul contratto non ci sono problemi. Per me non è una priorità. Posso anche lavorare con un contratto di cinque mesi. A me piace il campo. È quella la mia lingua”, ha aggiunto l'allenatore.