Europa League: Az-Napoli in diretta tv in chiaro

Buone notizie per i tifosi azzurri. Az-Napoli, match valevole per la quinta giornata del Gruppo F di Europa League, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Tv8.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21,00 di giovedì 3 dicembre.

L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, ed in streaming su SkyGo e NowTv.