Napoli in partenza per l'Olanda per la sfida con l'Az Alkmaar: tutti negativi i tamponi Covid-19

Sono risultati tutti negativi i tamponi dei calciatori del Napoli, in proncinto di partire per l'Olanda dove domani affronteranno l'Az Alkmaar, per la penultima giornata del girone F di Europa League.

Assenti quindi soltanto Hysaj e Rrhamani, quest'ultimo alle prese con il Covid-19. Il difensore kosovaro ex Verona è rimasto in patria ma. essendo risultato negativo all'ultimo tampone, farà ritorno a Napoli per un ulteriore controllo.

Dopo ci sarà il via libera per il rientro in gruppo, che avverrà soltanto a trasferta olandese ultimata.

Il Napoli è primo in classifica nel girone con 9 punti (tre vittorie e una sconfitta, proprio all'andata in casa con l'Az), seguito a 7 da Real Sociedad e Az Alkmaar. Chiude a zero punti il Rijeka.