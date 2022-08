Sorteggi gironi Champions League 2022-2023: le possibili avversarie del Napoli

Saranno tantissime le insidie da evitare per il Napoli in vista del sorteggio dei gironi della Champions League 2022-2023, in programma a partire dalle ore 18.00 a Istanbul. Gli azzurri sono in terza fascia ed il rischio di pescare dall'urna due squadre molto forti è una possibilità concreta.

Queste, nel dettaglio, sono le possibili avversarie dei partenopei divise per fasce:

Prima fascia - Real Madrid, Eintracht Francoforte, Manchester City, Bayern Monaco, Psg, Porto, Ajax

Seconda fascia - Liverpool, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham

Quarta fascia - Glasgow Rangers, Dinamo Zagabria, Olympique Marsiglia, Copenhagen, Bruges, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa.

Le regole del sorteggio

Al sorteggio partecipano 32 squadre: le 26 qualificate di diritto e le sei vincitrici degli spareggi.

Le squadre vengono suddivise in quattro fasce. La Fascia 1 comprende la campione in carica, la vincitrice della UEFA Europa League e la vincitrice del campionato della sesta nazione più in alto nel ranking che non si sia qualificata attraverso uno dei titoli 2021/22; le fasce dalla 2 alla 4 sono determinate dal ranking per club.

Nel caso delle federazioni con due rappresentanti, le squadre vengono abbinate in modo da ripartirne gli incontri tra martedì e mercoledì. Nel caso delle federazioni con tre rappresentati, solo due sono accoppiate, nel caso di federazioni con quattro rappresentanti, vengono effettuati due abbinamenti basati sui palinsesti televisivi.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio.

Il calendario dei gironi

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre.