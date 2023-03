Sorteggio Champions League, il Napoli trova il Milan ai quarti di finale

Derby italiano ai quarti di finale di Champions League per il Napoli. Gli azzurri pescano il Milan dall'urna di Nyon. In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronterebbero in semifinale la vincente di Inter-Benfica.

La gara d'andata dei quarti si giocherà a San Siro, mentre il ritorno al Maradona.

Per il club partenopeo si tratta del secondo derby della storia nelle competizioni europee, dopo quello vinto contro la Juventus nei quarti di finale della Coppa Uefa 1988/89.

Spalletti: "Avrei preferito non incontrare squadre italiane. Soltanto gli incompetenti parlano di buon sorteggio"

"Avrei preferito non incontrare squadre italiane. Soltanto gli incompetenti di calcio parlano di buon sorteggio, perchè la Champions League è di casa al Milan. Paolo Maldini, ad esempio, ne ha vinte 5. Il Milan ha buttato fuori il Tottenham nel turno precedente. Rimaniamo obiettivi nelle valutazioni, altrimenti ci creiamo problemi da soli. Poi qualcuno dice che siamo finiti nella parte facile del tabellone. Ma chi è che lo dice? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni". Così Luciano Spalletti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l'esito del sorteggio di Nyon che ha messo di fronte gli azzurri al Milan nei quarti di finale di Champions League.

Il tabellone completo dei quarti

?? Real Madrid vs Chelsea ???????

?? Benfica vs Inter ??

??????? Man City vs Bayern ??

?? Milan vs Napoli ??



Baresi: "Napoli avversario molto difficile, ma il Milan ha storia ed esperienza"

Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il sorteggio di Nyon: "Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un'annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro. Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Bisogna rispettarli. Il Milan però ha una storia e ce la giocheremo".

"Osimhen? Ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi e va tenuto lontano dall'area. Non è solo lui però: il Napoli crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione. In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene. La storia aiuta sicuramente in Champions. Se giochi al Milan sai di avere certe responsabilità, conosci la storia... Il cammino nostro è stato molto buono. Purtroppo un'italiana si fermerà ma abbiamo tutto per creare problemi anche al Napoli", ha concluso Baresi.

Massara: "Contro il Napoli sfida molto stimolante"

"Siamo tra le migliori otto d'Europa e nei Quarti di finale le partite e le squadre sono tutte di grande livello. Contro il Napoli sarà una sfida molto stimolante che affronteremo con fiducia, ci vorranno prestazioni di altissimo livello. Tre gare in venti giorni non aiutano, semmai complicano la sfida per tutte e due. Noi accogliamo questo sorteggio con coraggio e con la speranza di fare delle bellissime partite, perché Milan e Napoli hanno dimostrato di saper costruire un gioco bellissimo". Questo il commento del ds del Milan Frederic Massara al sorteggio che ha messo di fronte i rossoneri ed il Napoli nei quarti di finale di Champions League.