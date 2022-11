Spalletti: "A Bergamo come ad Anfield. Sosta Mondiali? Non vedo pericoli di calo"

"A Bergamo ci vorrà la stessa consapevolezza di essere forti che abbiamo mostrato ad Anfield. Per competere con l'Atalanta ci vuole non solo qualità ma anche forza fisica. Loro sono una squadra creata in maniera sana e giusta guidata da un veterano di grande esperienza e competenza quale Gasperini. L'Atalanta è una squadra pronta alla battaglia sportiva, hanno centimetri, corsa e qualità. Noi dobbiamo essere di quel livello anche di impatto fisico e crescere in tutti gli aspetti. Ogni gara è una opportunità per migliorare". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Atalanta-Napoli.

La gara di Liverpool

"Il Liverpool è un modello di calcio moderno e noi siamo stati bravi in campo a pretendere il giusto rispetto e tenere la gara sempre sui nostri binari, tranne nei minuti finali in cui è anche fisiologico un calo di attenzione considerato che avevamo raggiunto l'obiettivo. Quello che mi ha colpito è che nonostante la bellezza del traguardo del primo posto, ho visto una certa amarezza nei ragazzi per aver subìto gol nel finale. Questo significa che hanno valori importanti e che sentono di aver raggiunto uno standard di prestazioni da grande squadra".

Sosta per i mondiali

"Onestamente pericoli di calo non ne vedo. Tutte le squadra saranno ferme e dovranno trovare metodi alternativi di preparazione. Poi è chiaro che si valuteranno i casi individuali tra chi ha disputato il Mondiale e che si è allenato in gruppo nella sosta. Sotto questo aspetto sono pienamente tranquillo. Abbiamo una squadra sana, calciatori che sanno come gestirsi e metterci qualità professionale in campo e fuori. Molti nostri giocatori sono i primi allenatori di loro stessi".

Sorteggio Champions

"E' un giochino che non mi appassiona quello di preferire uno o l'altro. Noi dobbiamo avere la capacità di esprimere qualità contro chiunque. Noi vogliamo sempre disputare partite importanti ed avere la forza di affrontarle in maniera brillante".

L'entusiasmo dei tifosi

"A noi serve questo entusiasmo e questa presenza appassionata dei nostri tifosi. Questa è la bellezza di allenare il Napoli, perchè qui c'è una energia che ti permette di andare oltre al talento. Una passione e un affetto così smisurato poi si riversa anche sulle interpretazioni delle partite. E i calciatori sanno benissimo che possono dare felicità al nostro popolo superando se stessi".