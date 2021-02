Atalanta stende il Napoli, gli azzurri pagano le troppe assenze

L'Atalanta non si lascia distrarre dalla partita più importante della sua storia in programma mercoledì prossimo in Champions league contro il Real Madrid e stende il Napoli con quattro gol. Gli azzurri largamente rimaneggiati dopo l'assenza poco prima dell'inizio anche per Insigne, scendono in campo con una formazione atipica.

Nel primo tempo l'Atalanta mantiene il pallino del gioco, ma non riesce a concretizzare. Non viene assegnato un rigore dubbio su Pessina. Nella ripresa è il festival dei gol. Muriel si defila sulla corsia mancina, scodella in area per Zapata che segna di testa al 51esimo. Pareggio sette minuti dopo di Zielinski su lancio di Politano. Al 64esimo cross di Zapata per Gossens che trafigge Meret. Tris dell'Atalanta che sfrutta una palla persa da Bakayoko con Muriel al 71esimo. Cinque minuti dopo Maehle svirgola il pallone nella propria porta e fa autogol.

Infine al 79esismo Muriel batte un calcio d'angolo verso il primo palo, dove Djimsiti spizza e serve Romero che fissa il risultato sul definitivo 4-2. Paura e apprensione per Osimhen portato in ospedale nel finale di gara.

La panchina di Gattuso torna a scricchiolare, anche se con tutte queste assenze sono tantissime le giustificazioni per il mister.

Espulsione Gasperini

Cartellino rosso per Gian Piero Gasperini 26esimo della prima frazione di gioco, dopo un mancato rigore su Pessina. "Con Di Bello è sempre così", le parole che si sarebbero sentito al momento dell'uscita dal campo del tecnico dell'Atalanta.