"Negro di merda" a Koulibaly, vergogna razzista dopo Atalanta-Napoli a Bergamo | VIDEO

Prima si sentono chiaramente dei "buu" razzisti, poi insulti diretti a Dries Mertens, poi quelli a Kalidou Koulibaly: "Bastardo, merda, negro di merda". È la prova d'inciviltà data da alcuni tifosi dell'Atalanta al termine del match di ieri che ha visto il Napoli andare a vincere 3-1 a Bergamo.

"Nessuna goliardia, questo è razzismo"

Un episodio particolarmente vergognoso il cui video è stato postato da Maurizio De Giovanni. Lo scrittore lo ha inizialmente commentato con ironia: "È innegabile - ha scritto su Facebook - Certe vittorie sono più belle di altre. Soprattutto quando i tifosi avversari la prendono sportivamente". Poi ha diramato una nota congiunta con i senatori Sandro Ruotolo e Gaetano Quagliariello: “Non ci siamo. Evidentemente la decisione di chiudere la curva veronese dopo il match con il Napoli non è stata sufficiente. Prima a Bergamo poi a Genova razzisti travestiti da tifosi ultrà hanno dato il peggio di sé. Con Kalidu Koulibaly che a Bergamo ha lasciato il campo con il “ne**o di m***a” e a Genova i tifosi romanisti con “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Non c’entra la goliardia, non c’entra la discriminazione territoriale. È razzismo. Alle autorità del calcio e alla ministra dell’interno Lamorgese chiediamo: identificazione e daspo a vita per i razzisti. Se i cori sono percepiti distintamente in tutti i settori dello stadio se cioè non è una esigua minoranza di tifosi a incitare all’odio razziale, squalifica del campo”.

Le scuse del sindaco, il silenzio dell'Atalanta

Anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha immediatamente preso via Twitter le distanze da quanto accaduto. "Che vergogna - il suo messaggio - gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Atalanta oggi allo stadio. I pochi che hanno urlato non ci rappresentano, ma riescono a farci fare una pessima figura. Le scuse mie e dei bergamaschi sani agli amici del Napoli".

Dal club orobico invece fino ad ora nessun commento sulla vicenda, ma è probabile gli possa essere inflitta una multa dal giudice sportivo.

Gaeta: "Ascoltate cosa dicono, è miseria umana"

"Vi invito ad ascoltare con attenzione le parole urlate da qualche tifoso bergamasco al passaggio di Kalidou Koulibaly", scrive invece sui social Roberta Gaeta, ex assessore del Comune di Napoli e adesso coordinatrice regionale di Democrazia Solidale-Demos. "Si, è vero, come dice il mio amico Maurizio de Giovanni, si prova una particolare soddisfazione a vincere certe partite, eppure…Possibile che nessuno prenda adeguati provvedimenti? Non lo dico per difendere il nostro Koulibaly, non ne ha bisogno. È un meraviglioso giocatore ed uno splendido e generoso uomo, di cui non si può che essere orgogliosi. Lo dico perché sarebbe serio e doveroso farlo".

"Perché la violenza delle parole è deprecabile quanto le azioni - prosegue Gaeta - perché il razzismo è inaccettabile e qualifica prima di tutto coloro che agiscono da razzisti. Compiango i bergamaschi per questi loro concittadini indegni. Io sentirei la necessità di prenderne le distanze - conclude l'ex assessore - perché mi sentirei infangata da certe parole, da certi cori vergognosi, da tutta questa miseria umana".